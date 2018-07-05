Политического убежища в РФ попросил болельщик из Нигерии
10:32 05.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Болельщик из Нигерии попросил в России политического убежища. По словам мужчины, ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных. Причиной своего преследования он называет участие в антиправительственных акциях.
Вопрос о политическом убежище для гражданина Нигерии находится на рассмотрении спецслужб. Говорит Москва
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