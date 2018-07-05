Криптозащита маркировки лекарств может привести к росту цен - фармацевты
11:05 05.07.2018 Источник: РБК
Пять крупнейших фармацевтических ассоциации обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. По их мнению, это грозит отечественной фармацевтической индустрии изоляцией, а также может привести к значительному росту цен на лекарства из-за дополнительных расходов.
С 1 февраля 2017 года в России проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штриховым кодом. В 2020 году маркировка для лекарственных средств станет обязательной. Но весной этого года, как утверждают авторы письма, «спустя полтора года после начала эксперимента и осуществленных производителями значительных инвестиций в закупку необходимого оборудования» правительство России предложило изменить систему маркировки добавив в нее механизмы криптозащиты. Это значит, что код для каждый пачки лекарств, будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение.
Ранее в Госдуме прошли парламентские слушания по теме маркировки. На них заместитель руководителя ФНС России Андрей Батуркин сообщил, что решение о распространении криптографии для маркировку лекарств — требование ФСБ. По его словам, спецслужбы считают, что "отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар». РБК
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