Участников Восточного экономического форума разместят на круизном лайнере

11:22 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Иностранные участники Восточного экономического форума (ВЭФ) смогут въехать в Приморье по безвизовому режиму. Такое распоряжение принято правительством РФ. Безвизовый въезд для участников форума действует в определенный период каждый год, и ежегодно даты введения этого режима корректируются в зависимости от сроков проведения ВЭФ. В этом году форум пройдет с 11 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Во Владивосток съедутся главы государств, представители бизнеса, иностранные инвесторы. В частности, приморскую столицу посетит японский премьер Синдзо Абэ. Возможность принять участие в форуме рассматривают президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын, представители Франции.

Восточный экономический форум учрежден указом президента Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокенаском регионе. Ключевая тема ВЭФ-2018 – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Интерес к ВЭФ очень высок: по данным СМИ, за три месяца до форума во Владивостоке закончился качественный номерной фонд. «В этом году заявок по динамике существенно больше, чем в прошлом. Заявились главы государств», – отметил вице-премьер Юрий Трутнев. В администрации края подготовили для участников форума 1,8 тыс. номеров в аккредитованных гостиницах и отелях Владивостока и Артема. Дополнительно больше 4 тыс. номеров открыли на территории кампуса ДВФУ. Из-за проблем с расселением участников власти решили разместить часть из них на круизном судне Costa NeoRomantica, которое зафрахтовал Росморпорт. Всего на лайнере около 600 номеров, из них уже примерно 400 зарезервировали организаторы форума. Лайнер появится во Владивостоке 8 сентября, его задействуют для проживания, деловых и культурных мероприятий.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю сообщили, что во время проверки гостиниц, где будут проживать гости, были выявлены некоторые замечания и даны рекомендации по их устранению. Инспекторы лично побеседовали с персоналом, а также провели инструктаж по отработке действий в случае возникновения пожара и вызова пожарной охраны.

Людмила Васильева