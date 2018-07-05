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Новости

Курс евро на Московской бирже превысил 74 рубля

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11:32 05.07.2018 Источник: Газета.Ru

Курс евро превысил 74 руб. впервые с 21 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 38 коп., до 74,05 руб. Курс доллара поднялся на 1 коп., до 63,25 рубля.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2295,85 пункта. Индекс РТС просел на 0,3%, до 1143,79 пункта.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,69%, до $77,7 за баррель марки Brent.  Газета.Ru

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