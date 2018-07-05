0
0
243
Новости

Мосгорсуд не стал ужесточать приговор экс-замминистра культуры Пирумову

Добавить в избранное

12:00 05.07.2018

Наказание бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову не будет ужесточено, как это требовала прокуратура, сообщил председательствующий судья Дмитрий Фомин.

Фомин рассказал о решении президиума Мосгорсуда по делу Пирумова. Прокуратура требовала ужесточить наказание бывшему чиновнику, которого ранее осудили на 1,5 года колонии за хищения. Однако позже, прямо в зале суда, он был освобожден, так как отбыл срок назначенного наказания. ФАН


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 05.07.2018
Успешно освоившим первый "Дальневосточный гектар" предлагают выдавать второй
0
0
12:05 05.07.2018
Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями - МВД Британии
0
191
11:32 05.07.2018
Курс евро на Московской бирже превысил 74 рубля
0
400
11:22 05.07.2018
Участников Восточного экономического форума разместят на круизном лайнере
0
338
11:20 05.07.2018
Кремль не комментирует сообщения о звании Героя России для Кириенко
0
662
11:05 05.07.2018
Криптозащита маркировки лекарств может привести к росту цен - фармацевты
0
407
11:00 05.07.2018
В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты
0
411
10:32 05.07.2018
Политического убежища в РФ попросил болельщик из Нигерии
0
492
10:20 05.07.2018
Во французском Нанте задержали 11 человек после новой серии беспорядков
0
498
10:05 05.07.2018
В датской библиотеке обнаружили отравленные книги
0
612

Возврат к списку