Мосгорсуд не стал ужесточать приговор экс-замминистра культуры Пирумову
12:00 05.07.2018
Наказание бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову не будет ужесточено, как это требовала прокуратура, сообщил председательствующий судья Дмитрий Фомин.
Фомин рассказал о решении президиума Мосгорсуда по делу Пирумова. Прокуратура требовала ужесточить наказание бывшему чиновнику, которого ранее осудили на 1,5 года колонии за хищения. Однако позже, прямо в зале суда, он был освобожден, так как отбыл срок назначенного наказания. ФАН
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