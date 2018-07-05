В Кремле встревожены новым инцидентом с отравлением в Великобритании - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле назвали тревожной новость об очередном отравлении в Великобритании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ"Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании", - отметил он. "Мы желаем им [пострадавшим] выздоровления", - добавил представитель Кремля.