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Новости

В Канаде граждане объявляют бойкот товарам из США

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13:05 05.07.2018 Источник: Газета.Ru

В Канаде многие покупатели начали бойкотировать товары из США и отменять поездки в страну, сообщает CTV News.

Отмечается, что бойкот «для защиты чести Канады» начался из-за торговой войны президента США Дональда Трампа и его словесных нападок на премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Уточняется, что Трамп в твиттере назвал поведение Трюдо после саммита G7 «нечестным» и «слабым». В свою очередь советник Трампа Питер Наварро заявил, что для Трюдо уготовано «особое место в аду», впоследствии он извинился за свои слова.

В твиттере пользователи используют хэштеги #BuyCanadian (#ПокупайКанадское), #BoycottUSProducts (#БойкотАмериканскимТоварам) и #BoycottUSA (#БойкотСША). Пользователи сети также советуются друг с другом о том, как защитить свою страну от действий администрации Трампа и ищут способы навредить американской экономике.

В июне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили торговые вопросы. Газета.Ru

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