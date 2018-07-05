Путин не будет обсуждать пенсионную реформу на совещании с правительством
13:20 05.07.2018
Президент России Владимир Путин в четверг на совещании с кабинетом министров обсудит социально-экономическое развитие, вопросы пенсионного законодательства затрагиваться не будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков не исключил, что в рамках повестки может состояться экспертный обмен мнениями по вопросам НДС. «Что касается пенсионной реформы, эта тема не будет на повестке дня», — добавил Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время в администрации президента РФ соответствующих экспертных работ не ведется, ею занимаются в диагонали парламент — правительство. ФАН
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комментарии(1)
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Валерий 14:13 05.07.2018
А на хрен её обсуждать? Выборы прошли, Раба переназначили на пятый срок и он теперь может творить всё что захочет. Радуйтесь, дорогие россияне!
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