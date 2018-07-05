0
1
449
Новости

Путин не будет обсуждать пенсионную реформу на совещании с правительством

Добавить в избранное

13:20 05.07.2018

Президент России Владимир Путин в четверг на совещании с кабинетом министров обсудит социально-экономическое развитие, вопросы пенсионного законодательства затрагиваться не будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков не исключил, что в рамках повестки может состояться экспертный обмен мнениями по вопросам НДС. «Что касается пенсионной реформы, эта тема не будет на повестке дня», — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время в администрации президента РФ соответствующих экспертных работ не ведется, ею занимаются в диагонали парламент — правительство. ФАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Валерий 14:13 05.07.2018

А на хрен её обсуждать? Выборы прошли, Раба переназначили на пятый срок и он теперь может творить всё что захочет. Радуйтесь, дорогие россияне!

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 05.07.2018
Госдума опубликовала информацию о пенсионном обеспечении депутатов
0
65
14:10 05.07.2018
Рабочая группа Мосгоризбиркома утвердила стандарт участка для "дачного" голосования
0
73
14:00 05.07.2018
В сфере ЖКХ введут запрет на создание новых унитарных предприятий
0
193
13:32 05.07.2018
Олег Навальный продолжает судиться с администрацией колонии
0
286
13:05 05.07.2018
В Канаде граждане объявляют бойкот товарам из США
0
463
13:00 05.07.2018
В Кремле встревожены новым инцидентом с отравлением в Великобритании - Песков
0
540
12:32 05.07.2018
Из колонии в Красноярском крае за неделю сбежал четвертый заключенный
0
559
12:20 05.07.2018
Успешно освоившим первый "Дальневосточный гектар" предлагают выдавать второй
0
530
12:05 05.07.2018
Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями - МВД Британии
0
594
12:00 05.07.2018
Мосгорсуд не стал ужесточать приговор экс-замминистра культуры Пирумову
0
505

Возврат к списку