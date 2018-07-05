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Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете

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15:32 05.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете, вызвавший общественное возмущение. Противники нововведений настаивали на том, что предлагаемые властями меры могли поставить под угрозу свободу в сети.

Законопроект не нашел поддержки среди европейских парламентариев. Он, по мысли авторов, должен был установить нормы авторского права в интернете по аналогии с оффлайновой практикой. Таким образом, крупные онлайн-платформы, такие как Google, Facebook и Youtube, должны были бы фильтровать весь загружаемый пользователями контент и в случае нарушений – блокировать его. Кроме того, интернет-сервисам предписывалось выплачивать правообладателям деньги за ссылки на их информацию. Законопроект вызвал бурную волну возмущений. Критики директивы отмечали, что в случае принятия ограничений рискуют исчезнуть мемы, пародии, ремиксы, а такие сервисы как «Википедия» просто не смогут существовать. В свою очередь интернет-энциклопедия в знак протеста против реформы приостановила свою работу в нескольких европейских странах.

На сайте Европарламента отмечается, что обсуждение реформы об авторском праве в интернете может возобновиться на сентябрьской сессии. Эхо Москвы

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