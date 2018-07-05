Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете
15:32 05.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете, вызвавший общественное возмущение. Противники нововведений настаивали на том, что предлагаемые властями меры могли поставить под угрозу свободу в сети.
Законопроект не нашел поддержки среди европейских парламентариев. Он, по мысли авторов, должен был установить нормы авторского права в интернете по аналогии с оффлайновой практикой. Таким образом, крупные онлайн-платформы, такие как Google, Facebook и Youtube, должны были бы фильтровать весь загружаемый пользователями контент и в случае нарушений – блокировать его. Кроме того, интернет-сервисам предписывалось выплачивать правообладателям деньги за ссылки на их информацию. Законопроект вызвал бурную волну возмущений. Критики директивы отмечали, что в случае принятия ограничений рискуют исчезнуть мемы, пародии, ремиксы, а такие сервисы как «Википедия» просто не смогут существовать. В свою очередь интернет-энциклопедия в знак протеста против реформы приостановила свою работу в нескольких европейских странах.
На сайте Европарламента отмечается, что обсуждение реформы об авторском праве в интернете может возобновиться на сентябрьской сессии. Эхо Москвы
Новости
- 15:12 05.07.2018
- В РФ будет введен акциз на кальянную смесь
- 15:00 05.07.2018
- Угрозы пошлинами со стороны США в Китае назвали "психологическим террором"
- 14:32 05.07.2018
- Вандалы залили краской монумент советским воинам в Вене
- 14:12 05.07.2018
- Госдума опубликовала информацию о пенсионном обеспечении депутатов
- 14:10 05.07.2018
- Рабочая группа Мосгоризбиркома утвердила стандарт участка для "дачного" голосования
- 14:00 05.07.2018
- В сфере ЖКХ введут запрет на создание новых унитарных предприятий
- 13:32 05.07.2018
- Олег Навальный продолжает судиться с администрацией колонии
- 13:20 05.07.2018
- Путин не будет обсуждать пенсионную реформу на совещании с правительством
- 13:05 05.07.2018
- В Канаде граждане объявляют бойкот товарам из США
- 13:00 05.07.2018
- В Кремле встревожены новым инцидентом с отравлением в Великобритании - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать