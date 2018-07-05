Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новую технику завершится к 2030 году, в том числе на новые ракетные комплексы - на рубеже 2027-2028 годов. Об этом журналистам сообщил командующий РВСН генерал-полковник"РВСН до 2027 года, и по отдельным моментам до 2030 года, будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов", - заявил Каракаев в ходе учебно-методического сбора Ракетных войск.По словам командующего, войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной техники в рамках госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, в том числе и тылового обеспечения.Некоторые элементы новых боевых ракетных комплексов демонстрируются в рамках учебно-методических сборов РВСН, которые проходят с 3 по 5 июля в Тейковском ракетном соединении.