Суд в индийском штате приравнял животный мир к юридическому лицу

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий суд северного индийского штата Уттаракханд принял решение объявить животный мир штата "юридическим лицом", которое имеет все соответствующие права, в том числе право на защиту. Как сообщает в пятницу газета "Хиндустан таймс", по мнению судей, такое решение применимо ко "всем зверям, птицам, рыбам и прочим живым существам".Как отмечает издание, судьи уверены, что животных нельзя рассматривать просто как собственность территории, на которой они проживают. "Статья 21 конституции, защищая людей, защищает и право на жизнь, но слово "жизнь" включает и мир животных", - заявили судьи.Суд также предписал создать в каждом районе штата комитеты по защите прав животных. Кроме того, все жители штата наделяются правами "лица, заменяющего родителей", для живых существ региона, и им предписано заботиться о защите и благосостоянии представителей животного мира.Более того, по мнению суда, все живые существа также имеют право на представление их интересов доверенным лицом. Другими словами, теперь любой житель Уттаракханда может прийти в суд и выступить представителем каких-либо животных, права которых, по его мнению, ущемляются. Защитники животных в Уттаракханде уже приветствовали такое решение.