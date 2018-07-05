Дмитрий Мазуров провел встречу с Героем России Владимиром Шамановым
16:45 05.07.2018
| Президент группы компаний «Новый Поток» Дмитрий Мазуров
на встрече с Героем России Владимиром Шамановым.
Фото предоставлено организаторами встречи
Президент группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group) Дмитрий Мазуров встретился с Героем Российской Федерации, депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Шамановым для обсуждения вопросов развития детского и юношеского спорта, а также развития патриотического воспитания молодежи.
В рамках встречи Шаманова и Мазурова обсуждались основные направления деятельности Региональной общественной организации (РОО) «Новый Поток», которая занимается поддержкой и продвижением детского и молодежного спорта, здорового образа жизни, а также организует мероприятия, направленные на воспитание патриотически настроенного молодого поколения России.
Региональная общественная организация «Новый Поток» создана в структуре группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group) Дмитрия Мазурова в 2014 году. Помимо поддержки детского и юношеского спорта, организация набирает, тренирует и поддерживает спортсменов из Москвы, Оренбургской, Тюменской области, а также из Омска и Республики Марий Эл. Основные виды спорта, в которых выступает команда New Stream: MMA, бокс, греко-римская борьба и дзюдо.
Как отметил Дмитрий Мазуров, в целях популяризации спорта и боевых искусств среди молодежи РОО «Новый Поток» создана «звездная» команда по смешанным единоборствам, участники которой успешно выступают на внутренних и международных соревнованиях. В состав New Stream входят бойцы легендарной школы Александра Шлеменко «Шторм» и лучшие спортсмены оренбургского клуба «Боец». Спортсмены регулярно проводят семинары, мастер-классы и встречи с юными любителями единоборств, популяризируя тем самым идею здорового образа жизни. Владимир Шаманов в беседе с Дмитрием Мазуровым выразил интерес к деятельности организации, подчеркнув важность мероприятий по продвижению спорта и поддержке патриотического воспитания.
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