Дмитрий Мазуров провел встречу с Героем России Владимиром Шамановым

16:45

Президент группы компаний «Новый Поток» Дмитрий Мазуров

на встрече с Героем России Владимиром Шамановым.

Фото предоставлено организаторами встречи

Президент группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group) Дмитрий Мазуров встретился с Героем Российской Федерации, депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Шамановым для обсуждения вопросов развития детского и юношеского спорта, а также развития патриотического воспитания молодежи.

В рамках встречи Шаманова и Мазурова обсуждались основные направления деятельности Региональной общественной организации (РОО) «Новый Поток», которая занимается поддержкой и продвижением детского и молодежного спорта, здорового образа жизни, а также организует мероприятия, направленные на воспитание патриотически настроенного молодого поколения России.

Региональная общественная организация «Новый Поток» создана в структуре группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group) Дмитрия Мазурова в 2014 году. Помимо поддержки детского и юношеского спорта, организация набирает, тренирует и поддерживает спортсменов из Москвы, Оренбургской, Тюменской области, а также из Омска и Республики Марий Эл. Основные виды спорта, в которых выступает команда New Stream: MMA, бокс, греко-римская борьба и дзюдо.

Как отметил Дмитрий Мазуров, в целях популяризации спорта и боевых искусств среди молодежи РОО «Новый Поток» создана «звездная» команда по смешанным единоборствам, участники которой успешно выступают на внутренних и международных соревнованиях. В состав New Stream входят бойцы легендарной школы Александра Шлеменко «Шторм» и лучшие спортсмены оренбургского клуба «Боец». Спортсмены регулярно проводят семинары, мастер-классы и встречи с юными любителями единоборств, популяризируя тем самым идею здорового образа жизни. Владимир Шаманов в беседе с Дмитрием Мазуровым выразил интерес к деятельности организации, подчеркнув важность мероприятий по продвижению спорта и поддержке патриотического воспитания.