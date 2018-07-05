Российским истребителем шестого поколения будет управлять ИИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом и сможет действовать в беспилотном режиме. Об этом ТАСС рассказал в четверг председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев.

"Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в полностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, желательно, в беспилотном варианте", - сказал он.

Гутенев отметил, что благодаря отсутствию систем жизнеобеспечения пилота на шестом поколении боевых самолетов характеристики машины возрастут при уменьшении стоимости и технических объемов. Следует ожидать кардинального прорыва в средствах радиоэлектронной борьбы, считает депутат.