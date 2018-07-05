Саммит НАТО уделит вопросу сдерживания России значительное внимание
19:00 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросам сдерживания России будет уделено значительное внимание на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля. Об этом заявила в четверг на спецбрифинге для журналистов постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.
"Значительное внимание на саммите будет уделено злонамеренной деятельности России, сдерживанию России", - сказала она.
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