Полиция: Пострадавшие в Эймсбери взяли в руки зараженный предмет...

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое человек, пострадавших в английском городе Эймсбери, заболели после того, как взяли в руки некий зараженный предмет. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг Скотленд-Ярд.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - сказано в заявлении.