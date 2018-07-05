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Полиция: Пострадавшие в Эймсбери взяли в руки зараженный предмет...

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20:15 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое человек, пострадавших в английском городе Эймсбери, заболели после того, как взяли в руки некий зараженный предмет. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг Скотленд-Ярд.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - сказано в заявлении.

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