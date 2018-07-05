СМИ назвали точное место встречи Путина и Трампа
20:30 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в центре Хельсинки в Президентском дворце. Об этом сообщила в четверг газета "Хельсингин саномат" со ссылкой на Белый дом.
"Встреча должна состояться в Президентском дворце 16 июля", - указало издание.
Президентский дворец находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.
В свою очередь, главный пресс-центр будет в этот день работать во дворце конгрессов "Финляндия-тало".
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