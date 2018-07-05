Сокращение своих войск в Германии правительство США не рассматривает

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США не рассматривает вариант сокращения численности американского воинского контингента, дислоцированного в Германии. Об этом заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов. Последний был организован Белым домом и посвящен поездке президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а также его визиту в Хельсинки, где 16 июля состоится российско-американская встреча на высшем уровне.

"Совершенно ничего не говорится о регулировке численности войск в Германии или о чем-то, что изменило бы картину наличия у нас в Германии 32 тыс. военнослужащих", - подчеркнула эта представитель исполнительной ветви власти США.