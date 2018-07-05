Итальянский вице-премьер хотел бы приехать на финал ЧМ-2018
22:10 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини хотел бы побывать на финале чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля. Об этом политик заявил журналистам перед приемом на вилле Таверна, которая является резиденцией американского посла в Риме, куда Сальвини был приглашен по случаю национального праздника США - Дня независимости, сообщает в четверг агентство АНСА.
"Если мне позволит время, я бы хотел поехать в Москву на финал чемпионата мира. Если смогу, поеду смотреть матч", - сказал Сальвини.
Министр объяснил, что у него уже есть приглашение от российской стороны. "Я бы попробовал совместить эту поездку с официальными встречами. У меня есть приглашение от главы спецслужб. Без России невозможно эффективно вести борьбу с международным терроризмом", - считает глава МВД Италии.
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