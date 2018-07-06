Лондон допускает введение новых санкций против России после очередного ЧП близ Солсбери
07:25 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Если причастность России к новому инциденту с отравлением близ Солсбери будет доказана, то против Москвы могут быть приняты новые меры. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает Daily Mail. «Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за этот случай тоже, то мы, конечно, рассмотрим те действия, которые мы можем предпринять», — отметил министр и добавил, что пока правительство страны не приняло решение об обсуждении инцидента с российскими властями и, в частности, российским послом в Лондоне. Он подчеркнул, что пока Лондон не планирует делать поспешных выводов.
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