Лондон допускает введение новых санкций против России после очередного ЧП близ Солсбери

07:25 Источник: РОСБАЛТ

Если причастность России к новому инциденту с отравлением близ Солсбери будет доказана, то против Москвы могут быть приняты новые меры. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании, передает Daily Mail.

«Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за этот случай тоже, то мы, конечно, рассмотрим те действия, которые мы можем предпринять», — отметил министр и добавил, что пока правительство страны не приняло решение об обсуждении инцидента с российскими властями и, в частности, российским послом в Лондоне.

Он подчеркнул, что пока Лондон не планирует делать поспешных выводов.