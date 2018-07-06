Иностранцев, въезжающих в ЕС без виз, будут проверять перед прибытием
07:37 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Европарламент (ЕП) одобрил внедрение с 2021 года европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS) Согласно ее правилам, граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме со странами ЕС, должны будут проходить проверку безопасности и получать соответствующие сертификаты перед путешествием, указано в сообщении на сайте ЕП. Так, граждане более чем 60 стран и территорий должны будут заполнить перед поездкой электронную анкету. В ней необходимо указать информацию о себе, о цели поездки и маршруте. По итогам проверки, которая обойдется в 7 евро (бесплатно только людям моложе 18 и старше 70 лет), путешественник получит соответствующий сертификат сроком на три года. Подробнее:
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