Концерн "Калашников" подготовил поправки в закон "Об оружии"

07:51 Источник: Эхо Москвы

Среди прочего предлагается разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека и увеличить емкость магазина охотничьего ружья для тренировок.

Эта инициатива может привести к серьезным послаблениям во владении и пользовании оружием. Об этом «Эху» сказал почетный член всероссийской общественной организации «Право на оружие»

Концерн также предлагает сократить требования к стажу для покупки нарезного ружья. Сейчас для этого необходимо владеть гладкоствольным оружием не менее пяти лет.