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Концерн "Калашников" подготовил поправки в закон "Об оружии"

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07:51 06.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Среди прочего предлагается разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека и увеличить емкость магазина охотничьего ружья для тренировок.

Эта инициатива может привести к серьезным послаблениям во владении и пользовании оружием. Об этом «Эху» сказал почетный член всероссийской общественной организации «Право на оружие» Сергей Асланян.

Концерн также предлагает сократить требования к стажу для покупки нарезного ружья. Сейчас для этого необходимо владеть гладкоствольным оружием не менее пяти лет.

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