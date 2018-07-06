0
0
307
Новости

"Натали турс" приступила к компенсации туристам по несостоявшимся поездкам

Добавить в избранное

08:12 06.07.2018

В среду, 4 июля, компания ООО "Панорама тур" проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени. По оценке компании только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30 процентов от возможных потерь туристов. За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей, сообщает 5 июля сайт "Натали турс".

Между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила порталу "Интерфакс-Туризм", что компания "Натали-Турс" продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов, гарантий в 150,5 млн рублей не хватит для выплат всем клиентам. Подробнее - на сайте Newsru.com.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 05.07.2018
Сокращение своих войск в Германии правительство США не рассматривает
0
93
19:00 05.07.2018
Саммит НАТО уделит вопросу сдерживания России значительное внимание
0
110
18:30 05.07.2018
Российским истребителем шестого поколения будет управлять ИИ
0
108
16:12 05.07.2018
Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году
0
117
08:00 05.07.2018
На Украине пригрозили создать Барнаульский и Мурманский полки
0
136
07:20 05.07.2018
Сербия опровергла заявку на поставку С-300
0
144
21:15 04.07.2018
Главы всех стран НАТО проведут отдельную встречу с президентами Грузии и Украины
0
163
20:05 04.07.2018
Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300
0
163
14:00 04.07.2018
Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники - СНБО Украины
0
178
09:32 04.07.2018
Сын лидера ИГ убит в Сирии при столкновении с российскими войсками - Reuters
0
219

Возврат к списку