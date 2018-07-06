"Натали турс" приступила к компенсации туристам по несостоявшимся поездкам
08:12 06.07.2018
В среду, 4 июля, компания ООО "Панорама тур" проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени. По оценке компании только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30 процентов от возможных потерь туристов. За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей, сообщает 5 июля сайт "Натали турс". Между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила порталу "Интерфакс-Туризм", что компания "Натали-Турс" продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов, гарантий в 150,5 млн рублей не хватит для выплат всем клиентам. Подробнее - на сайте Newsru.com.
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