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В Японии казнили лидера секты, организовавшего теракт в метро

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08:24 06.07.2018 Источник: Lenta.ru

Бывший глава японской религиозной секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара, организовавший теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году, казнен. Об этом сообщает местный телеканал NHK. Смертный приговор был приведен в исполнение в пятницу утром, 6 июля. Кроме Асахары казнили еще пятерых человек.

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