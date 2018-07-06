В Японии казнили лидера секты, организовавшего теракт в метро

08:24 Источник: Lenta.ru

Бывший глава японской религиозной секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара, организовавший теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году, казнен. Об этом сообщает местный телеканал NHK. Смертный приговор был приведен в исполнение в пятницу утром, 6 июля. Кроме Асахары казнили еще пятерых человек.