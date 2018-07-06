Гигантские премии "Нафтогаза" за "победу" над "Газпромом" заинтересовали следователей

08:48 Источник: REGNUM

На Украине возбудили дело из-за выплат гигантских премий сотрудникам «Нафтогаза» за «победу» над российской компанией «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. Об этом рассказал генеральный прокурор страныв интервью «Украинским новостям». «Да, начали (возбудили дело), — сказал Луценко. — Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения (выплата гигантских премий)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку согласованных объемов голубого топлива для транзита. Позже наблюдательный совет «Нафтогаза» постановил выплатить правлению компании за «победу» в суде $45,6 млн.