0
0
412
Новости

Китай обвинил США в развязывании самой крупной торговой войны

Добавить в избранное

09:20 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китай обвинил США в развязывании самой серьёзной торговой войны. Как пояснили в министерстве коммерции КНР, с этого дня Вашингтон начал взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью 34 миллиарда долларов.

«Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений», — говорится в заявлении ведомства. В нём также подчёркивается, что для защиты «коренных интересов государства и народа страны Пекин вынужден прибегнуть к ответным мерам».

В министерстве также заявили, что в ближайшее время обратятся в ВТО и будут «совместно с другими странами мира отстаивать систему свободной мировой торговли». Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:20 06.07.2018
Во время учений на Украине взорвался миномет, есть жертвы
0
88
10:05 06.07.2018
Бразилия впервые за восемь лет приобрела пшеницу у России
0
227
10:00 06.07.2018
Потребительскую корзину решили "оздоровить"
0
255
09:32 06.07.2018
СМИ сообщили об уходе Сергея Рязанского из отряда космонавтов
0
318
09:05 06.07.2018
Порошенко высоко оценил продление санкций против РФ
0
380
09:00 06.07.2018
Трамп сообщил, что был готов к встрече с Путиным "всю жизнь"
0
462
08:48 06.07.2018
Гигантские премии "Нафтогаза" за "победу" над "Газпромом" заинтересовали следователей
0
564
08:37 06.07.2018
В Британии оштрафовали на $230 тыс. экзаменационную комиссию за незнание Шекспира
0
463
08:24 06.07.2018
В Японии казнили лидера секты, организовавшего теракт в метро
0
503
08:12 06.07.2018
"Натали турс" приступила к компенсации туристам по несостоявшимся поездкам
0
463

Возврат к списку