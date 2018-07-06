Китай обвинил США в развязывании самой крупной торговой войны
09:20 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Китай обвинил США в развязывании самой серьёзной торговой войны. Как пояснили в министерстве коммерции КНР, с этого дня Вашингтон начал взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью 34 миллиарда долларов.
«Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений», — говорится в заявлении ведомства. В нём также подчёркивается, что для защиты «коренных интересов государства и народа страны Пекин вынужден прибегнуть к ответным мерам».
В министерстве также заявили, что в ближайшее время обратятся в ВТО и будут «совместно с другими странами мира отстаивать систему свободной мировой торговли». Говорит Москва
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