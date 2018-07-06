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Новости

СМИ сообщили об уходе Сергея Рязанского из отряда космонавтов

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09:32 06.07.2018

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов России. Это решение он принял самостоятельно. Рязанский дважды был на Международной космической станции. В последний раз он оказался там в июле 2017 года. "МК"

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