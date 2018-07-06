0
0
416
Новости

С начала ЧМ-2018 выросли продажи книг Булгакова

Добавить в избранное

10:32 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Продажи книг Михаила Булгакова среди туристов с начала ЧМ выросли на 30%. Особой популярностью у иностранцев пользуется издание «Мастер и Маргарита» на английском языке.

«Книга также востребована на испанском, немецком и итальянском языках», — сообщила РИА Новости глава сети магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова. По её словам, продажи произведений Александра Пушкина на иностранных языках в период проведения мирового первенства по футболу выросли вдвое. Самым востребованным стал его роман в стихах «Евгений Онегин».

Также интерес иностранных туристов вызывают романы «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Фёдора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:05 06.07.2018
Путин встретился в Кремле с легендами мирового футбола
0
66
12:00 06.07.2018
В Польше потерпел катастрофу МиГ-29, пилот погиб
0
110
11:32 06.07.2018
Британские СМИ раскрыли причину спасения Скрипалей
0
362
11:20 06.07.2018
Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
0
302
11:20 06.07.2018
"Алмаз – Антей” на выставке Иннопром-2018 покажет свои партнерские возможности
0
265
11:05 06.07.2018
В Нанте вновь произошли беспорядки
0
394
11:00 06.07.2018
Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать президентские выборы
0
425
10:20 06.07.2018
Во время учений на Украине взорвался миномет, есть жертвы
0
421
10:05 06.07.2018
Бразилия впервые за восемь лет приобрела пшеницу у России
0
646
10:00 06.07.2018
Потребительскую корзину решили "оздоровить"
0
590

Возврат к списку