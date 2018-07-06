С начала ЧМ-2018 выросли продажи книг Булгакова
10:32 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Продажи книг Михаила Булгакова среди туристов с начала ЧМ выросли на 30%. Особой популярностью у иностранцев пользуется издание «Мастер и Маргарита» на английском языке.
«Книга также востребована на испанском, немецком и итальянском языках», — сообщила РИА Новости глава сети магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова. По её словам, продажи произведений Александра Пушкина на иностранных языках в период проведения мирового первенства по футболу выросли вдвое. Самым востребованным стал его роман в стихах «Евгений Онегин».
Также интерес иностранных туристов вызывают романы «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Фёдора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Говорит Москва
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