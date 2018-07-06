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Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать президентские выборы

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11:00 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в попытке сорвать президентские выборы. Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» ранее заявила, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2019 году.

По словам Тимошенко, действующий президент ведёт переговоры с главами ДНР и ЛНР, чтобы ввести военное положение и остаться у власти на второй срок.

Между тем в самопровозглашённых республиках уже прокомментировали высказывания экс-премьера. Так, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что у Тимошенко богатое воображение. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что Порошенко может ввести военное положение без переговоров, но только в той части Украины, которую контролирует Киев.

Очередные президентские выборы запланированы на Украине на 31 марта следующего года.  Говорит Москва

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