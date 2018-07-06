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Новости

В Нанте вновь произошли беспорядки

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11:05 06.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Во французском Нанте минувшей ночью вновь вспыхнули беспорядки. Были задержаны ещё 3 человека, в том числе, 14-летний подросток. В разных районах города были сожжены более 50 машин. Минувшим вечером более тысячи жителей Нанта собрались на митинг, чтобы выразить протест против действий полиции.
Беспорядки начались после того как 3 июля сотрудник полиции смертельно ранил во время проверки документов 22-летнего местного жителя.  Эхо Москвы

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