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Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока

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11:20 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Ослябя" сел на мель под Владивостоком, повреждений нет, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"5 июля при отработке упражнения по подходу к береговой линии большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовая под Владивостоком", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что корабль не получил повреждений. В ближайшее время "Ослябя" вернется в пункт базирования.

Большой десантный корабль "Ослябя" построен в Польше и спущен на воду в 1981 году. Это многопалубный плоскодонный десантный корабль, он предназначен для переброски войск, военной техники и высадки морского десанта на необорудованное побережье. Выгрузка техники и грузов может проходить как с кормы, так и со стороны носовой части. Сейчас корабль входит в состав 100-й бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

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