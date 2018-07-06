0
0
391
Новости

Британские СМИ раскрыли причину спасения Скрипалей

Добавить в избранное

11:32 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британские СМИ рассказали, что спасло Скрипалей от гибели. По данным газеты The Sun, бывший полковник ГРУ и его дочь выжили только благодаря сильному дождю, который прошёл непосредственно перед их возвращением домой в Солсбери.

Издание ссылается на руководителей сил безопасности Соединённого Королевства. Отмечается, что ливень снизил концентрацию нервно-паралитического вещества, нанесённого на ручку входной двери. «Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы», — заявил газете офицер британских сил безопасности.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены отравленными в Солсбери в начале марта этого года. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, российская сторона это категорически отвергла.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:05 06.07.2018
Путин встретился в Кремле с легендами мирового футбола
0
66
12:00 06.07.2018
В Польше потерпел катастрофу МиГ-29, пилот погиб
0
110
11:20 06.07.2018
Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
0
302
11:20 06.07.2018
"Алмаз – Антей” на выставке Иннопром-2018 покажет свои партнерские возможности
0
265
11:05 06.07.2018
В Нанте вновь произошли беспорядки
0
394
11:00 06.07.2018
Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать президентские выборы
0
425
10:32 06.07.2018
С начала ЧМ-2018 выросли продажи книг Булгакова
0
402
10:20 06.07.2018
Во время учений на Украине взорвался миномет, есть жертвы
0
421
10:05 06.07.2018
Бразилия впервые за восемь лет приобрела пшеницу у России
0
646
10:00 06.07.2018
Потребительскую корзину решили "оздоровить"
0
590

Возврат к списку