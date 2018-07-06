Британские СМИ раскрыли причину спасения Скрипалей
11:32 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Британские СМИ рассказали, что спасло Скрипалей от гибели. По данным газеты The Sun, бывший полковник ГРУ и его дочь выжили только благодаря сильному дождю, который прошёл непосредственно перед их возвращением домой в Солсбери.
Издание ссылается на руководителей сил безопасности Соединённого Королевства. Отмечается, что ливень снизил концентрацию нервно-паралитического вещества, нанесённого на ручку входной двери. «Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы», — заявил газете офицер британских сил безопасности.
Экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены отравленными в Солсбери в начале марта этого года. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, российская сторона это категорически отвергла. Говорит Москва
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