Минтранс требует, чтобы данные авиапассажиров хранились в РФ
12:32 06.07.2018 Источник: Ведомости
Минтранс разработал и опубликовал 5 июля проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Документ предусматривает перенос с 1 января 2020 г. на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России. Речь идет об инвенторных системах бронирования, в которых авиакомпании хранят данные обо всех билетах – проданных и нет. Ведомости
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