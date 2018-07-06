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Новости

Минтранс требует, чтобы данные авиапассажиров хранились в РФ

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12:32 06.07.2018 Источник: Ведомости

Минтранс разработал и опубликовал 5 июля проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Документ предусматривает перенос с 1 января 2020 г. на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России. Речь идет об инвенторных системах бронирования, в которых авиакомпании хранят данные обо всех билетах – проданных и нет.  Ведомости

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