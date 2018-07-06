Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы
15:00 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к десяти годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Гео ти-ви".
Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 гг. и 1997-1999 гг.), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"), занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).
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