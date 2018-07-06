Не прекращается отток капитала с российских рынков - обзор
15:12 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 28 июня по 4 июля составил $80 млн против оттока $200 млн неделей ранее. Такие данные EPFR Global приводит в свое обзоре главный стратег компании «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов.
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $40 млн против оттока $80 млн неделей ранее, сообщает «Финмаркет».
Между тем, фонды, инвестирующие только в акции РФ, вторую неделю подряд фиксируют приток капитала в размере $40 млн против притока $80 млн на прошлой неделе.
По итогам недели, завершившейся 4 июля, из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован отток $40 млн, неделей ранее отток составил $120 млн. Росбалт
Новости
- 15:32 06.07.2018
- Ученые США достали метеорит со дна океана
- 15:00 06.07.2018
- Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы
- 14:32 06.07.2018
- Путин подписал указ о назначении ряда генералов региональных МВД, СК и ФСИН
- 14:12 06.07.2018
- Греф не ожидает новых мировых экономических кризисов в ближайшее время
- 14:00 06.07.2018
- В резиденции Католикоса всех армян произошла драка между его сторонниками и противниками
- 13:32 06.07.2018
- Самые счастливые мигранты живут в Финляндии - Spiegel
- 13:20 06.07.2018
- Китай ввел ответные пошлины на товары из США
- 13:05 06.07.2018
- Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам - Песков
- 13:00 06.07.2018
- Защита Оюба Титиева обжаловала отказ Верховного суда Чечни перенести процесс в другой регион
- 12:32 06.07.2018
- Минтранс требует, чтобы данные авиапассажиров хранились в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать