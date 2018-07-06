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Не прекращается отток капитала с российских рынков - обзор

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15:12 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 28 июня по 4 июля составил $80 млн против оттока $200 млн неделей ранее. Такие данные EPFR Global приводит в свое обзоре главный стратег компании «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $40 млн против оттока $80 млн неделей ранее, сообщает «Финмаркет».

Между тем, фонды, инвестирующие только в акции РФ, вторую неделю подряд фиксируют приток капитала в размере $40 млн против притока $80 млн на прошлой неделе.

По итогам недели, завершившейся 4 июля, из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован отток $40 млн, неделей ранее отток составил $120 млн.  Росбалт

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