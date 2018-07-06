Ученые США достали метеорит со дна океана
15:32 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Успешную операцию по поиску обломков метеорита на дне океана провели американские специалисты. Как пишет Space.com, метеорит вошел в атмосферу 7 марта и упал в Тихий океан примерно в 25 километрах от побережья штата Вашингтон.
По оценкам эксперта из Центра изучения космических обломков при Центре управления полетами имени Линдона Джонсона Марка Фрайса, масса метеорита составляла 2 тыс. кг, а самый крупный из обломков, вероятно, достигший поверхности океана, мог иметь диаметр 12 сантиметров и массу около 4,4 кг. 2 июля исследовательское судно «Наутилус» вышло в район падения метеорита и после обследования 1 кв. км океанского дня с помощью автономных аппаратов «Геркулес» и «Аргус» был осуществлен забор образцов донных осадков. В лаборатории выяснилось, что в одной из проб оказались два небольших фрагмента метеорита. Не исключено, что микроскопические обломки удастся обнаружить и в других пробах.
«Эти фрагменты размером от 2 до 3 мм сильно оплавлены и, вероятно, они представляют собой часть внешней поверхности метеорита», — отметил Марк Фрайс. Дальнейший анализ позволит определить, к какому типу относился метеорит, упавший в Тихий океан. Росбалт
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