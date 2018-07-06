На ЧМ-2018 обезврежена международная группа карманников
17:40 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МВД обезвредило международную группу карманников на чемпионате мира. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.
«Полностью оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров, потому что была выявлена группа преступников, специально приехавших на чемпионат», — сказал Зубов.
О том, сколько задержано человек, не сообщается. При этом в МВД отметили, что турнир в России может войти в историю как один из самых безопасных.
Ранее сообщалось, что рекордсмен по кражам — Никольская улица в центре Москвы. Только за девять дней там обокрали 400 человек. Больше всего пострадавших среди мексиканцев и болельщиков из Саудовской Аравии. По статистике, на Никольской воруют каждые 25-30 минут. Говорит Москва
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