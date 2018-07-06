"Нафтогаз" назвал условие уменьшения суммы иска к "Газпрому"
18:14 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нафтогаз" готов уменьшить сумму своих требований к "Газпрому" по транзиту газа, если тот согласится зафрахтовать новые объемы прокачки на период после 2019 года. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
Витренко напомнил, что в пятницу "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж относительно повышения тарифа на прокачку.
"Мы имеем на это право, это было подтверждено в решении предыдущего арбитража по транзитному контракту, - написал он в Facebook. - Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали, почти 12 млрд долларов (без процентов). Эта сумма будет уменьшена, если "Газпром" забронирует мощности на транзит после 2019 года и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".
По его словам, новый арбитраж не отменяет "обязанности "Газпрома" заплатить 2,6 млрд долларов" по предыдущему решению Стокгольмского арбитража.
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