В Курганской области протестуют против пенсионной реформы

18:44 Источник: РОСБАЛТ

В городе Макушино Курганской области прошел митинг против увеличения пенсионного возраста, передает «Росбалт». На него вышли более 300 человек. Это горожане и представители профсоюзов.

По словам председателя Координационного совета организаций профсоюзов Алексея Козлова, повышение пенсионного возраста может привести к массовой безработице. Кроме того, «обещание повысить пенсию на 1 тысячу рублей приведет только к очередному росту цен еще и в связи с повышением НДС».

На митинге собирали подписи под петицией против повышения пенсионного возраста. Резолюцию направят в областную и Государственную думу, а также президенту России. Следующий митинг назначен на 12 июля.



