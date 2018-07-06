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Новости

В Курганской области протестуют против пенсионной реформы

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18:44 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

В городе Макушино Курганской области прошел митинг против увеличения пенсионного возраста, передает «Росбалт». На него вышли более 300 человек. Это горожане и представители профсоюзов.

По словам председателя Координационного совета организаций профсоюзов Алексея Козлова, повышение пенсионного возраста может привести к массовой безработице. Кроме того, «обещание повысить пенсию на 1 тысячу рублей приведет только к очередному росту цен еще и в связи с повышением НДС».

На митинге собирали подписи под петицией против повышения пенсионного возраста. Резолюцию направят в областную и Государственную думу, а также президенту России. Следующий митинг назначен на 12 июля.


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