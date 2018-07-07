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Новости

Гроза и ливень ожидаются в Москве в субботу

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09:00 07.07.2018

В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза. Температура воздуха днем в столице +22…+24°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 мм рт. ст., - сообщает портал Метеовести.

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