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ЧМ-2018: Тренер бразильцев Тите: За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент

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09:20 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите назвал поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира - 2018 от бельгийцев самым тяжелым за 30 лет своей карьеры. Об этом он заявил журналистам на пресс- конференции.

В матче, который прошел на "Казань-Арене" в пятницу, сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. В полуфинале чемпионата мира они сыграют во второй раз в своей истории, в прошлый раз в число лучших четырех команд мира они попадали в 1986 году.

"Вы не представляете, насколько мне сейчас сложно сидеть здесь и отвечать на вопросы. За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент. Но болельщики видят, что стоит за результатом матча, возможно, именно поэтому они нас так тепло встретили после поражения и продолжают верить в команду", - сказал Тите, который работает со сборной с 2016 года.

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