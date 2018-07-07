Тереза Мэй пригрозила главе британского МИДа Джонсону отставкой
10:20 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. Об этом в субботу пишет газета "Таймс".
По данным издания, премьер призвала правящую Консервативную партию объединиться и двигаться по направлению к сделке с Брюсселем.
Как пишет "Таймс", Мэй также направила консерваторам письмо, в котором дала им ясно понять, что министры, которые озвучат недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. "Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена", - приводит ее слова издание.
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