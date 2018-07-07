В Дагестане задержан экс-министр здравоохранения

11:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, оставивший свой пост в апреле 2018 года, задержан в собственном доме в Махачкале, сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"В субботу утром силовики пришли с обысками в дом к Ибрагимову и задержали его", - сообщил собеседник.

По его словам, Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.