В Дагестане задержан экс-министр здравоохранения
11:26 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, оставивший свой пост в апреле 2018 года, задержан в собственном доме в Махачкале, сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.
"В субботу утром силовики пришли с обысками в дом к Ибрагимову и задержали его", - сообщил собеседник.
По его словам, Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.
Новости
- 11:00 07.07.2018
- Америка не тронет власть в КНДР, если все ядерные силы корейцев будут уничтожены
- 10:40 07.07.2018
- Италия больше не хочет покупать у США истребители F-35
- 10:20 07.07.2018
- Тереза Мэй пригрозила главе британского МИДа Джонсону отставкой
- 10:00 07.07.2018
- Госдеп: В России подавляется свобода прессы
- 09:44 07.07.2018
- В НАТО опасаются, что Трамп может о чем-то договориться с Путиным в обход альянса
- 09:35 07.07.2018
- ЧМ-2018. Сборная России обратилась к болельщикам через соцсеть
- 09:20 07.07.2018
- ЧМ-2018: Тренер бразильцев Тите: За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент
- 09:00 07.07.2018
- Гроза и ливень ожидаются в Москве в субботу
- 23:06 06.07.2018
- Бельгия обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018
- 22:22 06.07.2018
- Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать