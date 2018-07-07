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Ученые установили, что ношение галстука наносит мозгу вред

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11:50 07.07.2018 Источник: Газета.Ru

Галстуки душат мужчин в прямом смысле этого слова — всего за несколько минут ношения ухудшается кровоснабжение головного мозга, выяснили исследователи из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии. Результаты работы были опубликованы в журнале Neuroradiology.

Участниками исследования стали 30 молодых мужчин, половина из которых должны были на 15 минут надеть галстук, завязанный виндзорским узлом — одним из самых популярных. Ученые с помощью МРТ наблюдали за кровоснабжением мозга участников перед надеванием галстука, во время и после. Оказалось, что даже за такое незначительное время кровоснабжение мозга у участников в галстуках снизилось на 7,5% по сравнению с контрольной группой.

Ранее также было установлено, что ношение галстука повышает внутриглазное давление, отмечают исследователи, - пишет Газета.ru.

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