На саммите НАТО поддержат прямые переговоры о мире афганского правительства с талибами

12:16 Источник: НГ-Online

На саммите глав государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 11-12 июня, будет подтверждена решимость НАТО продолжать миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом в беседе с «НГ» сказал источник в штаб-квартире НАТО, подчеркнув, что «лидеры обсудят широкий круг вопросов, связанных с поддержкой афганских сил безопасности».

По словам собеседника «НГ», «есть несколько принципиальных позиций, которых придерживается НАТО в Афганистане и которые будут подтверждены на встрече в Брюсселе»: «Во-первых, это разносторонняя поддержка афганского правительства, которому, несмотря на все очевидные трудности, удается удерживать ситуацию. Во-вторых, продолжение миссии «Решительная поддержка», целью которой является обучение афганских сил безопасности, армии и полиции, ведущих борьбу с терроризмом. В-третьих, поддержка политических инициатив правительства Афганистана, нацеленных на поиск мира в стране, на организацию мирных переговоров с талибами. В-четвертых, поддержка политических инициатив стран региона, заинтересованных в достижении мира в Афганистане и разделяющих идею необходимости прямых мирных переговоров между правительством в Кабуле и лидерами движения Талибан».

«На саммите в Брюсселе не будет каких-то громких заявлений относительно сотрудничества НАТО и афганского правительства, - сказал собеседник «НГ» в штаб-квартире альянса. – Мы продолжим делать свою работу, выполнять свои обязательства, что и будет подтверждено на встречах с главой исполнительной власти Афганистана доктором Абдуллой Абдуллой. Несмотря на различные апокалипсические прогнозы, которые давали политики и пропагандисты некоторых стран, краха афганского правительства не произошло, реванш талибов не состоялся. И в этом есть заслуга НАТО». По словам источника «НГ», в ходе саммита 11-12 июля лидеры стран НАТО обсудят, в том числе, «финансовые вопросы альянса, что также важно и для продолжения афганской миссии».

Андрей Серенко