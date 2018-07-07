Гидрометцентр: Погода в Москве сегодня "потенциально опасна"

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 7 и 8 июля из-за ветра и дождя. Об этом в субботу сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении метеослужбы.

По данным Гидрометцентра, в субботу в Москве будет облачная погода, дождь и северо-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 20-22 градусов, ночью 13-15 градусов. В ближайшие дни в столичном регионе также ожидаются дожди.