Гидрометцентр: Погода в Москве сегодня "потенциально опасна"
12:55 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 7 и 8 июля из-за ветра и дождя. Об этом в субботу сообщает Гидрометцентр.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении метеослужбы.
По данным Гидрометцентра, в субботу в Москве будет облачная погода, дождь и северо-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 20-22 градусов, ночью 13-15 градусов. В ближайшие дни в столичном регионе также ожидаются дожди.
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