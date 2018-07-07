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В Москву привезли знаменитый Кубок Стэнли

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13:15 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет с Кубком Стэнли прибыл в московский аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора хоккейного клуба "Динамо" Анатолий Харчук.

"После оформления документов на таможне Кубок сразу отправится на Воробьевы горы, а уже с 15:00 мы его ждем в Новогорске", - сказал Харчук.

Кубок будет выставлен на обозрение в фан-зоне чемпионата мира по футболу для болельщиков с 13:00 мск, после чего отправится на учебно-тренировочную базу "Динамо" в Новогорск, где с ним смогут сфотографироваться болельщики и учащиеся хоккейной школы "Динамо". "Заявок очень много, даже из Ярославля приедут, из детской хоккейной школы. Всего будет 600-700 человек", - сказал Харчук.

Главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам прошедшего сезона завоевал "Вашингтон", в составе которого выступают три россиянина: защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. По инициативе Овечкина Кубок Стэнли был привезен в Москву.

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