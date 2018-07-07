ЧМ-2018. СМИ: Игроки сборной Германии в России "гоняли" в футбол по Сети до утра
13:35 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тренерский штаб сборной Германии во время чемпионата мира по футболу отключал беспроводной интернет на базе в подмосковных Ватутинках, чтобы немецкие игроки не нарушали режим подготовки. Об этом сообщила в субботу немецкая газета "Бильд".
По информации таблоида, несколько игроков национальной команды после заселения играли по сети в футбольный симулятор до самого утра. Когда тренер Йоахим Лев на следующий день узнал об этом, он распорядился отключить интернет как минимум на один день. Других подробностей не приводится.
Новости
- 15:00 07.07.2018
- Следствие задержало шефа пожарной службы, который первый прибыл к ТЦ "Зимняя вишня"
- 14:45 07.07.2018
- Украинец пытался нелегально провезти в Россию авиазапчасти - СБУ
- 14:20 07.07.2018
- ЧМ-2018. Британские дипломаты едут в Самару "помогать болельщикам, если потребуется"
- 14:00 07.07.2018
- Цукерберг "побил" Баффета за третье место в списке богатейших людей мира
- 13:15 07.07.2018
- В Москву привезли знаменитый Кубок Стэнли
- 12:55 07.07.2018
- Гидрометцентр: Погода в Москве сегодня "потенциально опасна"
- 12:40 07.07.2018
- Меркель: Стоящие перед НАТО вызовы очень сильно изменились
- 12:16 07.07.2018
- На саммите НАТО поддержат прямые переговоры о мире афганского правительства с талибами
- 12:05 07.07.2018
- Британская полиция: В Эймсбери новых пострадавших от отравления нет
- 11:50 07.07.2018
- Ученые установили, что ношение галстука наносит мозгу вред
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать