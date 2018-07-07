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ЧМ-2018. СМИ: Игроки сборной Германии в России "гоняли" в футбол по Сети до утра

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13:35 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренерский штаб сборной Германии во время чемпионата мира по футболу отключал беспроводной интернет на базе в подмосковных Ватутинках, чтобы немецкие игроки не нарушали режим подготовки. Об этом сообщила в субботу немецкая газета "Бильд".

По информации таблоида, несколько игроков национальной команды после заселения играли по сети в футбольный симулятор до самого утра. Когда тренер Йоахим Лев на следующий день узнал об этом, он распорядился отключить интернет как минимум на один день. Других подробностей не приводится.

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