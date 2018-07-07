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Украинец пытался нелегально провезти в Россию авиазапчасти - СБУ

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14:45 07.07.2018 Источник: НГ-Online

Гражданин Украины, житель Харьковской области пытался провезти на территорию России авиационные запчасти. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)/

"Правоохранители установили, что житель Харьковщины пытался нелегально вывезти в Россию запасные части для авиационных двигателей, используемых в российской военной и пассажирской авиации. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей «перевозчика» правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - говориться в сообщении.

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