Украинец пытался нелегально провезти в Россию авиазапчасти - СБУ
14:45 07.07.2018 Источник: НГ-Online
Гражданин Украины, житель Харьковской области пытался провезти на территорию России авиационные запчасти. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)/
"Правоохранители установили, что житель Харьковщины пытался нелегально вывезти в Россию запасные части для авиационных двигателей, используемых в российской военной и пассажирской авиации. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей «перевозчика» правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - говориться в сообщении.
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