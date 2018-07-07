Следствие задержало шефа пожарной службы, который первый прибыл к ТЦ "Зимняя вишня"
15:00 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи задержали руководителя службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек.
"Задержали Бурсина по делу "Зимней вишни", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что он был задержан сотрудниками СК. Время задержания собеседник агентства не уточнил.
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