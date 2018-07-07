Корреспондента BBC ограбили в московском такси
15:48 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корреспондента BBC, приехавшего на чемпионат мира по футболу, обокрали в такси в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Пострадавшим оказался корреспондент BBC, приехавший в Россию для освещения чемпионата мира по футболу", - сказал источник.
Ранее в ГУМВД по Москве сообщили, что 6 июля к врачам обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 03:30 мск он сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей. Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража").
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